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08:47, 29 июня 2023Россия

Из российского детского лагеря пропал 13-летний ребенок

В Красноярске из детского оздоровительного лагеря «Гренада» пропала 13-летняя девочка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярске из детского оздоровительного лагеря «Гренада» пропал 13-летний ребенок. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю.

По информации министерства, о пропаже девочки сообщил директор детского лагеря — несовершеннолетняя ушла с территории оздоровительного комплекса и не вернулась. Сотрудники правоохранительных органов ищут ребенка.

В МВД добавили, что ребенок плохо ориентируется в городе, и призвали сообщить о местонахождении девочки, если оно кому-либо известно. Девочка характеризуется положительно, она по собственному желанию осталась в лагере на вторую смену.

Ранее в Приамурье ребенок пропал во время охоты с отцом в тайге — там он провел почти сутки под проливным дождем до того момента, пока его не нашли сотрудники поисково-спасательного отряда. Выжить мальчику помогла собака.

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    Анастасия Шейкина
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