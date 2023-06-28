Появились кадры спасения прожившего почти в сутки в российской тайге школьника

ПСО «Амур» показал кадры спасения ребенка, который провел в тайге Приамурья почти сутки

В сети появились кадры спасения 12-летнего мальчика, который потерялся в глухой тайге Амурской области во время рыбалки с отцом и провел там почти сутки. Их публикует поисково-спасательный отряд (ПСО) «Амур» в Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как мальчик вылезает к спасателям из-под куста, а затем забирается на спину к одному из членов спасательного отряда. На других кадрах показано, как найденный школьник едет в автомобиле к родным.

О пропаже ребенка во время охоты с отцом в российской тайге стало известно 27 июня. Мальчика искал поисково-спасательный отряд «Амур», местность осматривали с помощью параплана и вертолетов. Ситуация осложнялась тем, что до места пропажи мальчика можно было добраться только на вездеходе.

Мать пропавшего школьника рассказывала, что узнала о случившемся от полиции, а ее супруг не выходил на связь. Ребенка нашли на следующий день, он провел в тайге под проливным дождем всю ночь. Известно, что мальчик искал воду и прошел около 5,5 километра, его сопровождала собака.