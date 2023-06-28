Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден

ПСО «Амур»: потерявшийся в тайге 10-летний мальчик найден, он вернулся к родным

Потерявшийся в глухой тайге в Амурской области 10-летний Толя Путилин нашелся, он вернулся к родным. Об этом сообщает поисково-спасательный (ПСО) отряд «Амур» в своем Telegram-канале.

«Найден. Жив», — говорится в публикации, сделанной в 8:27 мск 28 июня. Таким образом, мальчик провел в тайге под проливным дождем всю ночь. Сведения о состоянии здоровья мальчика, а также подробности того, где он был найден, волонтеры пока не приводят.

Ранее мать мальчика рассказала, что узнала о случившемся от полиции. Ребенка взял с собой на рыбалку отец, но после пропажи сына он не стал сообщать о случившемся жене.

О пропаже ребенка в российской тайге стало известно в среду, 28 июня. Поисковики работали в поселке Архара и осматривали местность с помощью параплана. Ситуация осложнялась тем, что до места пропажи мальчика можно добраться только на вездеходе, а в тайге шел проливной дождь.