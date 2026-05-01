Вице-канцлер Германии отказался от советов Трампа

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Германия не нуждается в советах Трампа

Министр финансов ФРГ и вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ) выступил в защиту канцлера Фридриха Мерца после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Его слова приводит агентство DPA.

«Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», — отметил Клингбайль.

Вице-канцлер добавил, что его высказывания прозвучали «на фоне событий последних дней», когда Трамп критиковал правительство Германии и лично Мерца. Клингбайль также раскритиковал стратегию Трампа в отношении Ирана, отметив, что американский президент, видимо, полагал, что «это дело двух-трех дней». Политик призвал Трампа нести ответственность за быстрое завершение войны и гарантировать, что ее издержки не лягут на плечи немецких наемных работников, потребителей и экономики.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон уже одержал победу над Тегераном, но хочет выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что страна «ничего не получит» от США.