22:57, 1 мая 2026Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России на трех направлениях

ВС России продвинулись на 3 направлениях в зоне СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Успех признал украинский аналитический паблик Deep State, их данные приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В частности, продвижение Российской армии зафиксировано возле населенного пункта Синьковка на купянском направлении, Приволья в Донецкой народной республике (ДНР) и населенного пункта Андреевки-Клевцово на границе ДНР и Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли еще один населенный пункт в зоне проведения СВО. Речь идет об Ильиновке ДНР. Бои за село вели военнослужащие подразделения южной группировки войск. Им также удалось продвинуться в пяти населенных пунктах республики — Константиновке, Николаевке, Артеме, Краматорске и Рай-Александровке.

