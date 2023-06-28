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07:51, 28 июня 2023Россия

Мать раскрыла обстоятельства пропажи 10-летнего сына в российской тайге

Мать потерявшегося в тайге 10-летнего ребенка заявила, что узнала о пропаже от полиции

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Мать потерявшегося в глухой тайге Амурской области 10-летнего мальчика рассказала, что узнала о случившемся от полиции. Слова россиянки приводит РЕН ТВ.

«Сын уехал с супругом в тайгу на рыбалку. От полиции вчера в 11 часов узнала, что он потерял ребенка. Он не выходил на связь и ничего мне не говорил. Я узнала это от полиции», — раскрыла обстоятельства пропажи сына женщина.

Она добавила, что мальчик второй раз отправляется на рыбалку с отцом с момента окончания учебного года в школе. В день пропажи на рыбалке их сопровождал дядя мальчика.

О пропаже ребенка в российской тайге стало известно в среду, 28 июня. Мальчика, в частности, ищет поисково-спасательный отряд «Амур», поисковики работают в поселке Архара и осматривают местность с помощью параплана. Ситуация осложняется тем, что до места пропажи мальчика можно добраться только на вездеходе, а в тайге идет проливной дождь.

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    Анастасия Шейкина
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