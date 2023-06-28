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04:33, 28 июня 2023Россия

10-летний мальчик пропал в глухой тайге в российском регионе

В тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик, ушедший на охоту с отцом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Амурской области в районе реки Малый Урил пропал десятилетний Анатолий Путилин. В глухой тайге он оказался вместе с отцом, который взял ребенка на охоту. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Амур» в своем Telegram-канале.

В поселке Архара работают поисковики. С помощью параплана они осматривают местность. Отмечается, что ситуация осложняется тем, что до места пропажи мальчика можно добраться только на вездеходе. Сейчас ребенок находится один в тайге под проливным дождем.

У мальчика светлые волосы и серо-голубые глаза. В момент пропажи он был одет в красную ветровку.

16 июня сообщалось, что на Алтае нашли девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки с мужчиной в лесу. После этого 29-летнего россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение человека».

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    Екатерина Подвигина
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