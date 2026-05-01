22:59, 1 мая 2026

Полицейские начали покидать Киев из-за массовых угроз

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевский полицейские начали увольняться и покидать украинскую столицу ради переезда в регионы. Их вынуждают на такие действия постоянные массовые угрозы со стороны местных жителей, а также сотрудников Службы безопасности республики (СБУ), чьих родственников насильно мобилизовали, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

«Полицейские ищут должности в других регионах на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах», — указал собеседник агентства.

Помимо угроз, полицейские осознают риски, связанные с тем, что Киев стал крупнейшим центром, куда стекаются дезертиры из Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку им легче затеряться в большом городе. Сотрудники правоохранительных органов понимают, что в случае, если в городе начнутся протесты против власти, они станут первой целью активистов.

Ранее военнопленный из ВСУ Сергей Кадунов заявил, что украинцы формируют группы для расправы над сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Он также поделился, что хотел бы задушить мобилизовавших его военкомов, если бы мог.

