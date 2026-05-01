23:00, 1 мая 2026Мир

Американский эксперт обратился к странам Балтии с тревожным сообщением

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не станет просто терпеть в случае открытия странами Балтии неба для украинских беспилотников. Об этом рассказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«В конечном итоге, это, по всем международным меркам, приведет к полному краху Балтии. Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией, из-за этого начнется война», — отметил он.

По словам эксперта, Россия «не будет просто терпеть это нарушение "красных линий", бездействовать, бездумно повторять одно и то же».

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN порассуждал о том, что Россия может унизить НАТО атакой на Прибалтику. По его мнению, таким образом Москва может показать бесполезность альянса, поскольку тот будет не в состоянии действовать.

Также сообщалось, что Европе уже сейчас нужно готовиться к возобновлению контактов с Россией. Такое заявление сделал президент Эстонии Алар Карис.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание военкомам

    Груды сожженной украинской техники сняли на видео

    Американский эксперт обратился к странам Балтии с тревожным сообщением

    Полицейские начали покидать Киев из-за массовых угроз

    На Украине признали продвижение ВС России на трех направлениях

    Появились кадры полыхающего торгового центра в российском городе

    В России изобрели дробовой патрон для противостояния дронам

    Трампа атаковала «злая» пчела

    Трамп назвал Байдена глупцом из-за Украины

    Все новости
