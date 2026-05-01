Американский эксперт обратился к странам Балтии с тревожным сообщением

Эксперт Доктороу: Россия не проигнорирует нарушение своих «красных линий»

Россия не станет просто терпеть в случае открытия странами Балтии неба для украинских беспилотников. Об этом рассказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«В конечном итоге, это, по всем международным меркам, приведет к полному краху Балтии. Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией, из-за этого начнется война», — отметил он.

По словам эксперта, Россия «не будет просто терпеть это нарушение "красных линий", бездействовать, бездумно повторять одно и то же».

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN порассуждал о том, что Россия может унизить НАТО атакой на Прибалтику. По его мнению, таким образом Москва может показать бесполезность альянса, поскольку тот будет не в состоянии действовать.

Также сообщалось, что Европе уже сейчас нужно готовиться к возобновлению контактов с Россией. Такое заявление сделал президент Эстонии Алар Карис.