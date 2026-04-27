Лидер страны ЕС призвал Европу готовиться к возобновлению контактов с Россией

Бывший СССР
15:31, 27 апреля 2026Бывший СССР

Президент Эстонии Карис призвал Европу готовиться к возобновлению контактов с РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Европе уже сейчас нужно готовиться к возобновлению контактов с Россией. Такое заявление сделал президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

«Украинский конфликт может закончиться неожиданно. Европейские страны должны вместе готовиться к переговорам с Россией», — призвал он.

По его словам, заявления, что в Эстонии якобы тоже могут начаться боевые действия, наносят стране ущерб. Политик отметил, что вместо этого европейским странам необходимо разрабатывать стратегию на случай скорого окончания конфликта.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти Эстонии не видят, чтобы Россия готовилась к войне со странами Прибалтики. Так он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке РФ к конфликту с Прибалтикой.

