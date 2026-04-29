Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 29 апреля 2026

Президент Чехии порассуждал об унижении НАТО Россией

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN порассуждал о том, что Россия может унизить НАТО атакой на Прибалтику.

По его мнению, таким образом Москва может показать бесполезность альянса, поскольку тот будет не в состоянии действовать.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — подчеркнул Павел.

Ранее газета Politico писала, что вооруженный конфликт США и Ирана показал, что НАТО не готова к войне с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok