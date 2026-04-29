Президент Чехии порассуждал об унижении НАТО Россией

Президент Чехии Павел: Россия может унизить НАТО атакой на Прибалтику

Президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN порассуждал о том, что Россия может унизить НАТО атакой на Прибалтику.

По его мнению, таким образом Москва может показать бесполезность альянса, поскольку тот будет не в состоянии действовать.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — подчеркнул Павел.

Ранее газета Politico писала, что вооруженный конфликт США и Ирана показал, что НАТО не готова к войне с Россией.