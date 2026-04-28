08:21, 28 апреля 2026Мир

На Западе назвали причины неготовности НАТО к войне с Россией

Politico: Конфликт США с Ираном показал, что НАТО не готова к войне с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Вооруженный конфликт США и Ирана показал, что НАТО не готова к войне с Россией. Об этом пишет Politico.

Издание опросило нескольких дипломатов, действующих и бывших должностных лиц НАТО, а также экспертов в области обороны, и назвало пять слабых мест альянса, выявленных в ходе войны на Ближнем Востоке: истощение военных запасов, отсутствие превосходства в воздухе, недостаточная мощь военно-морских сил, продолжающаяся разобщенность стран-членов, а также зависимость НАТО от украинских технологий по борьбе с беспилотниками.

«Войны в Украине и на Ближнем Востоке — это не изолированные друг от друга явления, и из обеих можно извлечь много полезного при размышлениях о войнах будущего. Эти совокупные уроки должны помочь нам лучше понять, в каком направлении следует развивать военный потенциал», — заявил изданию заместитель командующего Военно-воздушных сил Франции генерал Доминик Тардиф.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы выстраивании Россией планов по нападению на страну — члена НАТО. Представитель Кремля назвал обвинения Туска явным проявлением «русофобии и оголтелого милитаризма».

