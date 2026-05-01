23:39, 1 мая 2026

Племянник Макрона сделал неожиданное заявление о своем дяде

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Жан-Александр Тронье, племянник президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что с нетерпением ждет окончания президентского срока своего дяди. И это на фоне проблем, с которыми столкнулась его семья после того, как Макрон стал главой страны, отметил он на подкасте «Против света», ссылается на него РИА Новости.

«Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия», — признался Тронье.

До 2019 года являвшийся руководителем сети кондитерских «Жан Тронье», племянник Макрона рассказал, что становление дяди президентом страны негативно сказалось на семейном бизнесе. Жан-Александр признался, что, после того как Макрон возглавил Францию, его бизнес потерял большое количество заказов.

Ранее сообщалось, что первая леди Франции Брижит Макрон рассказала, что проживание в Елисейском дворце изменило ее восприятие мира. Иногда бывает грустнее, чем обычно, призналась она. Брижит уже двадцать лет замужем за Эммануэлем Макроном, но последние десять лет проходили для них в новом статусе.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Стало известно о новом предложении Ирана по завершению войны

    Алаудинов ответил на заявление украинской разведки о прослушке на его совещаниях

    Иран назвал условие для продолжения переговоров с США

    Стало известно о риске для жителей Германии встретить зиму без газа

    В Киеве нардеп укусил свою жену

    Букмекеры предсказали количество пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

    Кратковременные отключения электроэнергии затронули почти весь новый регион России

    Племянник Макрона сделал неожиданное заявление о своем дяде

    В Швейцарии заявили о «пресмыкании» одной страны перед Киевом

    Все новости
