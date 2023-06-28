Появились подробности поисков пропавшего в тайге 10-летнего мальчика

Пропавший в амурской тайге мальчик искал воду и прошел около 5,5 километра

Пропавший в тайге в Амурской области 10-летний мальчик искал воду и прошел около 5,5 километра. Такие подробности появились у «Известий».

Спасатели также обратили внимание, что с потерявшимся школьников всю ночь была его собака. По словам участников поисков, несовершеннолетнего вымотали блуждания, он был очень уставшим.

«Ноги натертые, он уставший. Но ребенок не испугался, молодец», — поделились волонтеры. Мальчик также рассказал им, что ночевать в тайге не боялся. Ему даже удалось заснуть.

По данным регионального управления МЧС России, найденному школьнику 12 лет.

До этого стало известно, что в семье школьника, который пропал и впоследствии был найден в тайге Амурской области, воспитывается шесть детей.

О пропаже ребенка во время охоты с отцом в российской тайге сообщили 27 июня. Мальчика искал поисково-спасательный отряд «Амур», местность осматривали с помощью параплана и вертолетов. Ситуация осложнялась тем, что до места пропажи мальчика можно было добраться только на вездеходе.

Мать пропавшего школьника отметила, что узнала о случившемся от полиции, а ее супруг не выходил на связь. Ребенка обнаружили на следующий день. Мальчику пришлось заночевать в тайге под проливным дождем.