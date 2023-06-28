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10:45, 28 июня 2023Россия

Появились подробности о найденном в тайге российском ребенке

KP.RU: в семье найденного в тайге Приамурья мальчика воспитывается шесть детей

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В семье мальчика, который пропал и впоследствии был найден в глухай тайге Амурской области, воспитывается шесть детей. Такие подробности стали известны KP.RU.

По информации издания, семья пропавшего мальчика проживает в селе Аркадьевка и является благополучной. Отец мальчика — профессиональный охотник, который занимается промыслом диких животных.

Известно, что сейчас найденному мальчику 12 лет. При этом ранее сообщалось, что этому ребенку только 10 лет. Поисковики, как отмечается, из-за плохой связи не сразу верно расслышали информацию о пропавшем несовершеннолетнем.

О пропаже ребенка во время охоты с отцом в российской тайге стало известно 27 июня. Мальчика искал поисково-спасательный отряд «Амур», местность осматривали с помощью параплана и вертолетов. Ситуация осложнялась тем, что до места пропажи мальчика можно было добраться только на вездеходе.

Мать пропавшего школьника рассказывала, что узнала о случившемся от полиции, а ее супруг не выходил на связь. Ребенка нашли на следующий день, он провел в тайге под проливным дождем всю ночь. Сведения о состоянии здоровья мальчика, а также подробности того, где он был найден, волонтеры пока не привели.

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    Анастасия Шейкина
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