Россиянин решил прижечь руку семилетнему сыну подруги в воспитательных целях

78.ru: в Ленобласти пьяный мужчина прижег руку сыну подруги в воспитательных целях

Житель Ленинградской области во время пьяного застолья решил прижечь руку семилетнему сыну подруги в воспитательных целях. Об этом сообщил 78.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что к сотрудникам полиции обратилась директор российской школы. Она рассказала, что рано утром без сопровождения родителей в учреждение пришел ребенок, у которого на руке были ожоги.

После оказания первой помощи у фельдшера мальчик признался, что получил травмы дома. По словам первоклассника, пока мать и трое мужчин выпивали, он в шутку спалил матрас. Это заметили взрослые. В воспитательных целях один из приятелей матери несколько раз прижег ему руку зажигалкой.

Воспитатель доложила о ситуации директору, которая и обратилась в правоохранительные органы.

На место проживания школьника выехала инспектор по делам несовершеннолетних, которая нашла мать и ее друзей в состоянии алкогольного опьянения. На вопросы, зачем ее товарищ издевался над мальчиком, женщина пояснила, что для того, чтобы впредь ребенок не хулиганил.

Пострадавшего школьника изъяли из семьи. Выяснилось, что это уже не первый случай, когда его забирали в больницу. Его воспитанием занималась мать, кроме того, у него есть старший брат.

Ранее сообщалось, что мужчина морил голодом и избивал 11-летнего сына в районе Богородское на востоке Москвы.