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10:14, 29 июня 2023Мир

Макрон счел неоправданными беспорядки после расправы над подростком во Франции

Макрон счел неоправданными беспорядки в городах Франции после стрельбы полиции в подростка

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны после расправы сотрудника полиции над 17-летним подростком. Об этом сообщает Reuters.

Глава французского государства высказался во время кризисной встречи с высокопоставленными министрами. Ранее он также назвал стрельбу офицера полиции в подростка непростительной.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков из-за действий правоохранителя. 27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, в когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Полицейский был взят под стражу.

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    Виктория Кондратьева
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