В ЛНР заявили о стрельбе украинских нацгвардейцев по бойцам ВСУ

Марочко: украинские нацгвардейцы открыли огонь по бойцам ВСУ при попытке дезертировать

Бойцы Национальной гвардии Украины открыли огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел в районе села Серебрянка в Донецкой народной республике.

Вблизи населенного пункта было зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады, военнослужащие которой намеревались дезертировать. Таким образом, считает Марочко, нацгвардейцы пытались пресечь самовольное оставление позиций.

29 марта украинское издание «Страна.ua» писало, что в ВСУ выявили большое количество отказников среди солдат, которые не хотят участвовать в боевых действиях. Уточнялось, что командующие подразделениями не пишут рапорты об этом, потому что высокий уровень отказов идти на передовую свидетельствует о плохой работе с личным составом.