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10:43, 29 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о подрыве украинской ДРГ на собственных минах

Офицер ЛНР Марочко: украинская ДРГ в районе Стельмаховки подорвалась на собственных минах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась в районе села Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) на собственных минах, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Численность ДРГ составляла 12 человек, которые, используя рельеф местности, продвигались к позициям российских войск. Как рассказал Марочко, вскоре ДРГ вышла на участок, который днем ранее заминировали украинские саперы.

Далее личный состав группы из-за несогласованности действий подорвался на минах, потеряв четырех человек. ДРГ отступила, эвакуировав раненых.

Ранее Марочко рассказал, что бойцы Национальной гвардии Украины открыли огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины. По его словам, инцидент произошел в районе села Серебрянка в Донецкой народной республике.

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    Алевтина Запольская
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