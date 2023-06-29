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07:34, 29 июня 2023Силовые структуры

Опубликованы кадры с места поисков тела мальчика в российском регионе

Опубликованы кадры с места поисков тела шестилетнего пропавшего мальчика в Екатеринбурге

Поисковики рассказали, как завершились поиски шестилетнего пропавшего мальчика в Екатеринбурге. Кадры опубликовал портал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тело мальчика нашли спрятанным в сумке в гаражах. «В заброшенном здании был стойкий запах», — сообщили в отряде «Прорыв» изданию.

Тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли утром 29 июня. Он погиб несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала факт смерти. Об этом рассказал и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов: «Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы».

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    Юлия Мискевич
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