Опубликованы кадры с места поисков тела мальчика в российском регионе

Опубликованы кадры с места поисков тела шестилетнего пропавшего мальчика в Екатеринбурге

Поисковики рассказали, как завершились поиски шестилетнего пропавшего мальчика в Екатеринбурге. Кадры опубликовал портал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тело мальчика нашли спрятанным в сумке в гаражах. «В заброшенном здании был стойкий запах», — сообщили в отряде «Прорыв» изданию.

Тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли утром 29 июня. Он погиб несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала факт смерти. Об этом рассказал и.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов: «Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы».