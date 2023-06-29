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11:10, 29 июня 2023Из жизни

Бабушка 12 внуков по ошибке получила 2,7 миллиона рублей и потратила их

Британка по ошибке получила на свой счет крупную сумму и потратила ее на отпуск и ремонт

Фото: Anastasija Vujic / Unsplash

Жительница города Порткол, Великобритания, по ошибке получила на свой счет крупную денежную сумму и отказалась ее возвращать. Об этом сообщает Wales Online.

Марк Морган собирался оплатить автодом и по ошибке перевел 25 тысяч фунтов (2,7 миллиона рублей) не продавцу, а 59-летней Кэтрин Томас, с которой совершал сделку ранее. Женщина отказалась возвращать деньги и быстро перевела их на сберегательный счет, что не позволило банку вернуть средства отправителю.

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Британка, которая приходится бабушкой 12 внукам, потратила деньги на погашение долгов, отпуска, одежду и ремонт домов для своей семьи.

После кражи Морган лишился работы и жилья, так как не смог вернуть долг работодателю, который дал ему 25 тысяч фунтов стерлингов на покупку автодома. Он обратился в банк сразу после того, как осознал ошибку, но кредитное учреждение смогло вернуть ему всего 307 фунтов стерлингов (33,4 тысячи рублей). Мужчина утверждает, что с тех пор потерял веру в людей и страдает от повышенной тревожности.

Адвокат Томас заявила, что ее подзащитная страдает от психического расстройства и посттравматического синдрома после того, как в доме ее ребенка и внука произошел взрыв газа.

На слушании суда Томас заявила, что думала, что выиграла деньги в конкурсе. Позже она признала вину в краже. Оказалось, что ранее она уже была судима за оскорбление и применение насилия. Судья признал женщину виновной и приговорил к шести месяцам тюрьмы условно с годовым испытательным сроком. Кроме того, ее направили на 15 дней реабилитации и обязали выплатить Моргану компенсацию в размере тысячи фунтов стерлингов (108,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель японской префектуры Ямагути был приговорен к условному тюремному заключению за мошенничество с использованием компьютера после того, как он по ошибке получил от города 46,3 миллиона иен (27,5 миллиона рублей) в качестве финансовой помощи при пандемии COVID-19 и спустил их на онлайн-казино. Он получил условный срок, так как заявил, что раскаивается за свои действия, и возместил полную сумму.

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    Алиса Дмитриева
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