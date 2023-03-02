Мужчина по ошибке получил 25 миллионов рублей и спустил их на онлайн-казино

Kyodo News: японец спустил случайно полученные от города деньги на казино

Житель японской префектуры Ямагути был приговорен к условному тюремному заключению за мошенничество с использованием компьютера после того, как он по ошибке получил от города 46,3 миллиона иен (25,5 миллиона рублей) в качестве финансовой помощи при пандемии COVID-19 и спустил их на онлайн-казино. Об этом сообщает Kyodo News.

Городской суд приговорил 25-летнего Се Тагути к тюремному заключению на три года с отсрочкой на пять лет. Японец перевел деньги после того, как руководство поселка Абу случайно перечислило ему сумму вместо причитавшихся 100 тысяч иен (55,2 тысячи рублей).

«Обвиняемый совершил преступление, чтобы иметь возможность играть в онлайн-казино. Мы видим, что он легкомысленно отнесся к закону», — заявил судья Таку Комацумото. Прокуроры требовали, чтобы мужчину посадили в тюрьму на четыре года и шесть месяцев, но Тагути получил условный срок, так как заявил, что раскаивается за свои действия, и возместил полную сумму. Адвокаты мужчины продолжают ходатайствовать о его оправдании.

Кибермошенничество преследуется в случаях, когда человек получает незаконную прибыль, вводя ложную информацию в системы онлайн-банкинга. В данном случае вопрос стоял в том, можно ли считать использованием ложной информации тот факт, что мужчина перевел деньги на другой счет, не уведомив банк об ошибке.

В ходе суда адвокат Тагути заявил, что от него не требовалось сообщать об ошибке, так как банк уже был уведомлен городскими властями. Поэтому мужчина имел право перевести деньги.

Ранее стало известно, что житель Австралии обнаружил на своем банковском счете 58 миллионов австралийских долларов (2,9 миллиарда рублей) и решил рассказать об ошибке. Пользователи соцсетей похвалили мужчину за честность.