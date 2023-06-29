Россияне стали брать в кредит больше денег на одну цель

«Почта Банк»: россияне стали брать в кредит на 20 процентов больше на ремонт жилья

К концу первого полугодия 2023 года россияне стали брать в кредит на ремонт жилья больше денег. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные банков.

В «Почта Банке» сообщили, что средняя сумма потребительского кредита на эту цель составила 400 тысяч рублей. Показатель оказался на 20 процентов больше, чем в аналогичный период 2022-го. При этом средний срок займа составил пять лет.

Похожую динамику зафиксировали и другие банки. По одним данным, средняя сумма займа выросла за год на 15 процентов. В среднем владельцы жилья брали на ремонт 725 тысяч рублей. Наибольшую активность в этом вопросе проявили жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее стало известно, что россияне с начала 2023 года сократили расходы на обустройство жилья. За первую половину текущего года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 миллиарда рублей — на 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.