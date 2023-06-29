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15:54, 29 июня 2023Из жизни

Мужчина ограбил девушку и пригласил ее на свидание

В США грабитель наставил на девушку пистолет и пригласил на свидание

Кадр: WRTV

В США мужчина пригласил девушку на свидание после того, как наставил на нее пистолет и попытался ограбить. Об этом пишет The Daily Mirror.

Молодая жительница Индианаполиса Энди Бераун 8 мая вернулась с работы домой около четырех часов дня. Она вышла проверить почтовый ящик, когда на подъездной дорожке к ней подошел неизвестный мужчина. Он наставил на нее пистолет и предложил завести его в дом, но Бераун отказала грабителю. Вместо этого она открыла машину и отдала преступнику наличные из бардачка — около 100 долларов (примерно восемь тысяч рублей).

После этого мужчина, впоследствии идентифицированный как Дэмиен Бойс, спросил у Бераун, есть ли у нее бойфренд. Получив отрицательный ответ, Бойс, не убирая пистолет, предложил девушке найти его в соцсетях и добавить в друзья. Девушка исполнила просьбу Бойса: «Я подумала, что, если сделаю, как он просит, то он уйдет».

Так и случилось, однако позже в тот же день Бойс написал Бераун и позвал ее на свидание. Прислав одно сообщение, он решил не останавливаться. Все сообщения грабитель писал с грамматическими ошибками и большим количеством матерных слов.

Слушай я тебе верну деньги. Это [хреновый] способ познакомиться с девушкой, но [черт] ты слишком красивая, чтобы тебя грабить

Дэмиен Бойсграбитель

Девушка решила сыграть по его правилам и ответила Бойсу: «Я верю тебе, парень. По тебе видно, что ты очень милый, просто сейчас тяжелые времена, я знаю». Это сообщение приободрило грабителя, и он через некоторое время пригласил Бераун к себе «расслабиться».

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В процессе переписки девушка обратилась в полицию, передав правоохранителям всю информацию о Бойсе, включая его профиль в соцсетях. Происшествие лишило ее ощущения безопасности, и она призналась в интервью местному телеканалу, что «теперь иначе воспринимает звуки, которые долетают по ночам», и часто думает о том, что люди ходят по ее улице, выбирая, какой дом ограбить.

12 июня Бойса задержали в связи с другим преступлением. В ходе ссоры он выстрелил в двух человек и ударил третьего кирпичом по голове. После этого он забаррикадировался в здании и сдался, лишь когда прибыл спецназ. Теперь Бойса обвиняют в краже со взломом, незаконном хранении оружия и причинении вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 78-летнюю жительницу штата Миссури, которая в третий раз за 46 лет попалась при попытке ограбить банк. Она передала кассиру записку с требованием выдать ей деньги и попыталась скрыться с ними, но через несколько сотен метров ее догнали полицейские.

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    Антонина Черташ
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