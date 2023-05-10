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18:01, 10 мая 2023Из жизни

63-летняя пенсионерка на ходунках попыталась ограбить банк

Nola: полиция задержала американку с ходунками при попытке ограбления банка

Кадр: Chase Bank CCTV

Полицейские в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, арестовали пожилую женщину, после того как она попыталась ограбить банк, опираясь на ходунки. Об этом сообщает Nola.

63-летняя Кэти Линн Гамильтон пришла в банк и передала кассиру записку с текстом: «Это ограбление. Положите деньги в сумку, иначе люди пострадают». На записи с камеры наблюдения видно, как Гамильтон ожидает в очереди, опираясь на четырехколесные ходунки. Кассир выполнил требование и передал пенсионерке 500 долларов, однако она не успела уйти далеко. Охранник банка проводил ее обратно в отделение, где полицейские задержали преступницу. ФБР взяло американку под стражу.

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В 2014 году Линн уже совершала попытку ограбления и тоже попалась. Тогда она передала кассиру записку: «Положите деньги в сумку сейчас!» Кассир начал тянуть время, и женщина покинула банк. Она была арестована, когда пыталась скрыться на велосипеде. В 2015 году она признала вину в совершении преступления и была приговорена к двум годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 78-летнюю жительницу штата Миссури, которая в третий раз за 46 лет попалась при попытке ограбить банк. Она передала кассиру записку с требованием выдать ей деньги и попыталась скрыться с ними, но через несколько сотен метров ее догнали полицейские.

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Алиса Дмитриева
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