78-летняя грабительница банков попалась во время нового преступления

WDAF-TV: 78-летнюю женщину из США арестовали за ограбление банка в третий раз за 46 лет

В США арестовали 78-летнюю жительницу штата Миссури, которая в третий раз за 46 лет попалась при попытке ограбить банк. Об этом сообщает WDAF-TV.

В среду, 5 апреля, Бонни Гуч вошла в отделение банка Goppert Financial в городе Канзас-Сити и передала кассиру записку с требованием выдать ей деньги. На ней были медицинская маска, солнцезащитные очки и перчатки. Когда она покинула банк, через несколько сотен метров ее догнали полицейские. Грабительница сдалась без сопротивления.

Вскоре выяснилось, что в неожиданной выходке пожилой американки нет ничего нового. В 2020 году она уже пыталась совершить ограбление банка в городе Лис-Саммит, пользуясь той же тактикой. Тогда в полицию позвонил сын Гуч. Мужчина сказал, что его родительница «была не в себе», а через некоторое время ушла из дома в гневе. Перед этим она заявила, что собирается ограбить банк. Женщину арестовали на месте преступления и осудили условно. В 1977 году Гуч арестовывалась за то же преступление в Калифорнии.

Как пишет Fox News, сейчас налетчицу-неудачницу обвиняют «в ограблении или попытке ограбить банк» на 25 тысяч долларов. Она находится в тюрьме, а следствие изучает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилые преступники, которых разыскивали за ограбление ювелирного магазина, оказались переодетыми молодыми братьями. Мужчины использовали грим, чтобы скрыть свой настоящий возраст.

