Пожилые грабители ювелирного магазина оказались молодыми братьями

Sky News: переодетые стариками братья совершили ограбление и были арестованы

В Великобритании пожилые преступники, которых разыскивали за ограбление ювелирного магазина, оказались переодетыми молодыми братьями. Как сообщает Sky News, мужчины были арестованы после того, как полиция обнаружила в багажнике их машины реалистичные латексные маски.

27 сентября 2021 года двое мужчин появились у магазина на центральной улице города Эппинг, графство Эссекс. Угрожая сотрудникам ножом и топориком, они проникли внутрь через служебный вход. У обоих были глубокие залысины, седые волосы и заметные морщины, а лица скрывали медицинские маски. На злоумышленниках были перчатки и длинные плащи. В полиции Эссекса заявили, что преступников, которые совершили ограбление, было невозможно отличить от стариков.

Они привязали одного из работников к стулу кабельными стяжками и сняли с его руки часы «Ролекс» стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов (более 1,3 миллиона рублей). Грабители обыскивали подсобное помещение в поисках ценностей, когда сработала сигнализация. После этого мужчины покинули магазин и скрылись на автомобиле, припаркованном снаружи.

Спустя несколько недель после инцидента полиция остановила похожую по описанию машину, в багажнике которой обнаружились две латексные маски, нож, топорик, кабельные стяжки и плащ. За рулем находился 28-летний Джордж Мерфи-Бристоу. Его арестовали на месте

После анализа слюны, оставшейся на масках, судмедэксперты установили, что ДНК принадлежат Мерфи-Бристоу и его старшему брату, 37-летнему Бенджамину Мерфи.

После трехдневного судебного заседания братьев признали виновными в ограблении и незаконном ношении холодного оружия. Бенджамина Мерфи осудили на 18 лет тюремного заключения, а Джорджа Мерфи-Бристоу — на 13 лет.

Братья отрицают свою причастность к преступлению.

Ранее сообщалось о том, как вора поймали благодаря оставленной им на месте преступления банке газировки. В этом случае Британская полиция тоже установила личность грабителя по анализу ДНК.