Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:40, 2 марта 2023Из жизни

Банка газировки помогла поймать вора

Вора поймали благодаря оставленной им на месте преступления банке газировки

Фото: Luca Bravo / Unsplash

В Великобритании полиции удалось поймать 29-летнего вора Давида Менчнаровски благодаря банке газировки. О том, как Coca-Cola помогла найти преступника, сообщает Hull Daily Mail.

13 июля Менчнаровски вместе с сообщником пробрались в паб Oak Vaults в городе Кингстон-апон-Халл в масках. Они попытались вывести из строя систему видеонаблюдения, сигнализацию, а также отключили Wi-Fi-маршрутизатор, чтобы остаться незамеченными. Воры украли деньги из кассы, бутылки вина и других спиртных напитков, электронное оборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, рации, стереосистему и карты памяти. Общая стоимость украденного составила около 3,1 тысячи фунтов стерлингов (280 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Тоже люди Что бывает, когда у преступников просыпается совесть
Тоже людиЧто бывает, когда у преступников просыпается совесть
6 января 2018
Это фиаско, пахан Самые идиотские преступления 2017 года
Это фиаско, паханСамые идиотские преступления 2017 года
28 декабря 2017

Прибывшая не место преступления полиция обнаружила оставленную Менчнаровски в помещении для мытья кухонной посуды банку газировки Coca-Cola. С помощью ДНК-теста сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника и арестовать его. Он был осужден за шесть преступлений, ранее совершенных в Великобритании, и за другие, совершенные в его родной стране, Польше. Менчнаровски приговорили к 16 месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США грабитель решил доесть на месте преступления отобранную у потерпевшего жареную курицу и попался полиции. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, незаконном завладении автомобилем и незаконном владении банковской картой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам с Украины на Брянщине
Полиция Эквадора перехватила девять тонн кокаина в контейнере с бананами
Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу
Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине
В Сербии задумались о пересмотре отношений с Россией
Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет
Постный майонез назвали опасным для некоторых людей
Россиянка предстанет перед судом за убийство мужа из страха потерять имущество
Спрятавшую тело мертвого младенца в чемодан россиянку осудили на 14 лет
В США не исключили конфликта Зеленского с командующим операцией в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.