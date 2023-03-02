Банка газировки помогла поймать вора

Вора поймали благодаря оставленной им на месте преступления банке газировки

В Великобритании полиции удалось поймать 29-летнего вора Давида Менчнаровски благодаря банке газировки. О том, как Coca-Cola помогла найти преступника, сообщает Hull Daily Mail.

13 июля Менчнаровски вместе с сообщником пробрались в паб Oak Vaults в городе Кингстон-апон-Халл в масках. Они попытались вывести из строя систему видеонаблюдения, сигнализацию, а также отключили Wi-Fi-маршрутизатор, чтобы остаться незамеченными. Воры украли деньги из кассы, бутылки вина и других спиртных напитков, электронное оборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, рации, стереосистему и карты памяти. Общая стоимость украденного составила около 3,1 тысячи фунтов стерлингов (280 тысяч рублей).

Прибывшая не место преступления полиция обнаружила оставленную Менчнаровски в помещении для мытья кухонной посуды банку газировки Coca-Cola. С помощью ДНК-теста сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника и арестовать его. Он был осужден за шесть преступлений, ранее совершенных в Великобритании, и за другие, совершенные в его родной стране, Польше. Менчнаровски приговорили к 16 месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США грабитель решил доесть на месте преступления отобранную у потерпевшего жареную курицу и попался полиции. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, незаконном завладении автомобилем и незаконном владении банковской картой.