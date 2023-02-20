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13:32, 20 февраля 2023Из жизни

Вооруженный грабитель решил доесть жареную курицу жертвы и попался

CWB Chicago: грабитель в США решил доесть отобранную у потерпевшего курицу и попался

Фото: Unsplash

Грабитель в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, решил доесть на месте преступления отобранную у потерпевшего жареную курицу и попался полиции. Об этом сообщает CWB Chicago.

35-летний мужчина припарковался перед своим домом и собирался зайти в дом. В руках он нес обжигающе горячую курицу, которую приобрел в ресторане навынос. К нему подошел 20-летний Джеймс Тейлор и попросил прикурить. Потерпевший ответил, что у него нет зажигалки, и пошел дальше.

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Тогда Тейлор хлопнул мужчину по плечу. Когда тот обернулся, он направил ему в лицо пистолет. Мужчина отдал грабителю ключи, два доллара (148 рублей) наличными, банковскую карту и жареную курицу. Тейлор залез в принадлежавший жертве автомобиль и стал есть курицу. В это время потерпевший вызвал полицию. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили Тейлора, который по-прежнему наслаждался курицей. Они арестовали мужчину. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, незаконном завладении автомобилем и незаконном владении банковской картой.

Судья заявил Тейлору, который ранее не был судим, что ему грозит минимум 21 год тюрьмы, если его обвинят в совершении вооруженного ограбления. В то же время прокуроры в таких случаях предлагают подсудимым признать вину, чтобы получить более мягкое наказание. Судья Анкур Сиравстава постановил, что Тейлор должен выплатить залог в 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей), чтобы отправиться под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в американском городе Толидо, штат Огайо, владелец продуктового магазина пожалел голодного вора и дал ему еды. Он не стал вызывать полицию после того, как преступник сообщил ему, что ворует еду для себя и младших братьев.

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Алиса Дмитриева
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