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15:46, 29 июня 2023Моя страна

Исторический музей Южного Урала отметит 100-летие

В историческом музее Южного Урала в Челябинске откроется выставка к его 100-летию

Фото: Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске отметит 100-летие со дня официального открытия в субботу, 1 июля. Об этом пишет портал «Хорошие новости».

Празднование события начнется в пятницу, 30 июня, и пройдет в самом музее, а также возле памятника добровольцам-танкистам на улице Кирова. Там откроется выставка «История длиною в век», где горожане смогут узнать, как музей прошел путь от первых попыток его основать до становления одной из главных достопримечательностей региона. В том числе расскажут о людях, которые помогали собирать первые экспонаты: передавали свои коллекции минералов, гербарии и исторические предметы.

При этом в самом музее в этот же день откроется выставка «Первый музей в Челябинске», посвященная первому директору ведомства — Ивану Горохову. Вся экспозиция будет представлена в Малом выставочном зале, и значительная ее часть будет посвящена ключевым событиям из истории музея.

Ранее в июне сообщалось, что в Новгородской области состоится межрегиональный фестиваль культуры и быта «Славянский берег». Мероприятие позволит гостям погрузиться в атмосферу Новгорода IX века.

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    Карина Черных
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