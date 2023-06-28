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19:15, 28 июня 2023Моя страна

Запланированный в Новгороде фестиваль погрузит гостей в атмосферу IX века

В Новгородской области с 7 по 9 июля пройдет фестиваль культуры и быта

Фото: Igor Sporynin / Unsplash

В Новгородской области состоится межрегиональный фестиваль культуры и быта «Славянский берег». Мероприятие позволит гостям погрузиться в атмосферу Новгорода IX века, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры области.

Фестиваль пройдет с 7 по 9 июля в музее под открытым небом «Славянская деревня X века». Гостей ожидают концерты фолк-музыки, танцы, спектакли, мастер-классы по народному творчеству и ремеслам, а также народные игры. Помимо этого, все желающие смогут угоститься вкусной натуральной пищей, отмечают в пресс-службе.

Как сообщают в минкультуры региона, участникам фестиваля предоставят возможность примерить старинное вооружение, облачиться в костюмы и головные уборы Древней Руси и сразиться на мягком оружии, которое используется при тренировке бойцов. Для юных гостей мероприятия организуют театрализованное представление и театр теней. А в вечернее время желающие смогут принять участие в огненно-барабанном шоу, хороводах и танцах вокруг костра.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова прошел праздник чеченской культуры «Нохчийн Забараш». На мероприятии гостей ждала выставка, на которой представили старинные предметы и хозяйскую утварь, традиционные блюда чеченской кухни, народные промыслы.

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