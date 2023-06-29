Идею максимальной наценки дилеров на отечественные автомобили оценили

Автоэксперт Моржаретто: максимальная наценка на авто не устранит дефицит бюджетных машин

Введение в России максимальной наценки, которую дилеры смогут устанавливать на отечественные автомобили, не устранит проблему дефицита бюджетных автомобилей на рынке. Так идею Национального союза защиты прав потребителей оценил автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт заявил, что знает «100-200 честных способов», с помощью которых автосалоны смогут обойти эту норму, если ее все же введут. Сейчас в России наблюдается серьезная нехватка доступных машин, и пока она не будет ликвидирована, дилеры продолжат повышать цены, стремясь получить дополнительный доход. «Единственный способ борьбы с накручиванием цен — это ликвидация дефицита», — подытожил Моржаретто.

О том, что Национальный союз защиты прав потребителей предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину установить в стране предельный уровень наценки дилеров в 15 процентов, сообщили «Известия» 28 июля. Мера должна коснуться только автомобилей российской сборки.

Чтобы объяснить необходимость этой нормы, авторы идеи сослались на данные «Автостата»: в первом квартале 2023 года средняя цена нового автомобиля в России выросла на 11 процентов, а за 2022 год машины подорожали на 20 процентов.