Украинский генерал призвал жителей Сумской области эвакуироваться

Генерал ВСУ Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

Командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Наева, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».

«Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области, уехать», — сказал он.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Изменения коснулись граждан, у которых на попечении находятся инвалиды первой или второй группы в лице жены, мужа или родителей мужа или жены.