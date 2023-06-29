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15:37, 29 июня 2023Бывший СССР

Украинский генерал призвал жителей Сумской области эвакуироваться

Генерал ВСУ Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Наева, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».

«Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области, уехать», — сказал он.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Изменения коснулись граждан, у которых на попечении находятся инвалиды первой или второй группы в лице жены, мужа или родителей мужа или жены.

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    Алевтина Запольская
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