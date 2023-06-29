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13:41, 29 июня 2023Бывший СССР

На Украине ужесточили мобилизацию

Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Верховная Рада Украины ужесточила мобилизацию, расширив перечень подлежащих ей лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Раньше от мобилизации были освобождены граждане, у которых на попечении находились инвалиды первой или второй группы в лице жены, мужа или родителей мужа или жены.

Теперь такие категории граждан смогут освободиться от мобилизации только если у их родственника-инвалида нет других близких, которые могут о нем заботиться.

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