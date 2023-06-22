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13:27, 22 июня 2023Бывший СССР

Подлежащим мобилизации украинцам запретили работать охранниками

Правительство Украины запретило подлежащим мобилизации работать охранниками

Фото: Viktoriia Yakymenko / Reuters

Подлежащим мобилизации украинцам правительство республики запретило работать охранниками, постановление кабмина приняли 18 апреля, в силу оно вступило 21 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Теперь работать в охране могут находящиеся в резерве, получившее отсрочку или не подлежащие призыву во время мобилизации.

Ранее в Ивано-Франковской области Украины, где объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов, запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста без разрешения военкомата.

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    Алевтина Запольская
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