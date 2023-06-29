В России захотели ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

«Известия»: в России предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

В России участились случаи социального мошенничества, когда пенсионеров и детей-сирот вводят в заблуждение аферисты, оставляя без крыши надо головой. Риелторы предложили кабмину и ЦБ ограничение на проведение сделок купли-продажи с жильем пожилых людей и детей-сирот за наличные. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, соответствующее письмо поступило в аппарат правительства России. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддержит любую инициативу, направленную на контроль за переводом средств и приобретением жилья.

Заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков рассказал, что только за последние несколько месяцев в компании помогли предотвратить нескольких случаев мошенничества.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2023 года объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.