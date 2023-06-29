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06:00, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Китайские СМИ сообщили о моделировании военными сценария тотальной войны

SCMP: китайские военные моделируют сценарии тотальной войны из-за напряженности с США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китайские военные начали моделировать сценарии «тотальной войны» на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на принимающих участие в проекте ученых.

По информации издания, китайские военные недавно включили сценарий «тотальной войны» при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне повышения риска военного конфликта между Китаем и США.

Отмечается, что «тотальная война» подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов, включая гражданское население, армию и национальной экономики.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

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    Юлия Мискевич
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