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19:48, 29 июня 2023Силовые структуры

Россиянин домогался маленьких детей и попал под следствие

В Курганской области задержали 49-летнего мужчину, домогавшегося маленьких детей на улице

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курганской области задержали 49-летнего местного жителя, домогавшегося маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 июня фигурант на улице города Шумиха совратил несовершеннолетних. Отмечается, что насилие он не применял. Вскоре его задержали, так как граждане рассказали полицейским о случившемся.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области россиянин домогался трех маленьких девочек на площадке и попал под следствие.

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    Екатерина Власова
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