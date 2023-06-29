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21:00, 29 июня 2023Мир

В Госдепе опровергли намерение США отправить войска на Украину

Представитель Госдепа: США не намерены отправлять войска на Украину, как и говорил Байден

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

США не намерены направлять свои войска на Украину, о чем неоднократно говорил президент страны Джо Байден. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция доступна на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал он, комментируя слова бывшего генсека НАТО Фога Расмуссена о том, что Североатлантический альянс может принять непосредственное участие в украинском конфликте.

Ранее Расмуссен заявил, что страны НАТО могут захотеть отправить войска на Украину, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе. По его словам, если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину.

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    Глеб Бажуткин
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