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03:39, 29 июня 2023Россия

В России произошла нехватка водителей грузовиков

«Известия»: нехватка водителей грузовиков в России составляет 21%

Фото: Bulkin Sergey / News.ru

В России крупные логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в отечественной транспортно-логистической отрасли дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонн составляет 21 процент.

Гендиректор ГК «Маршалл» Михаил Белоусов рассказал, что сейчас в профессию мало кто хочет идти. Также, по его словам, нет нормальных стоянок и условий для водителей.

Кроме того, он пожаловался, что не все автошколы готовят таких специалистов. Замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи такая профессия становится все менее привлекательной. «Средний возраст водителей грузовиков составляет 48–52 года и продолжает увеличиваться», — уточнил он.

Отмечается, что средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38 процентов за четыре года.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, меняющий систему получения и обмена водительских прав.

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    Юлия Мискевич
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