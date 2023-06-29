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17:37, 29 июня 2023Среда обитания

Самые сейсмоопасные регионы России остались без поддержки

Счетная палата: большинство сейсмоопасных регионов не получают деньги на укрепление зданий

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

Большинство самых сейсмоопасных регионов России остались без финансовой поддержки. Только 9 из 43 таких регионов получают деньги на укрепление зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты.

Единственная мера противодействия сейсмической опасности, которая на данный момент реализуется в стране, это федеральные субсидии на сейсмоусиление зданий в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Только 27 регионов могут получить эти средства, при этом в зонах сейсмической опасности находятся 70 субъектов, из которых 43 признаны наиболее опасными.

«Даже те регионы, для которых предусмотрено финансирование, не в полном объеме участвуют в программе. Согласно результатам проверки, заявки на участие в мероприятиях ежегодно подают порядка 18 регионов, при этом отбор проходят не более девяти», — отметили в пресс-службе органа. Счетная палата призывает дать всем регионам равные возможности для участия в программе.

В феврале сейсмолог Петр Шебалин назвал самые сейсмоопасные регионы России. В список попали Курилы, Камчатка и Прибайкалье.

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    Александра Качан
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