Самые сейсмоопасные регионы России остались без поддержки

Счетная палата: большинство сейсмоопасных регионов не получают деньги на укрепление зданий

Большинство самых сейсмоопасных регионов России остались без финансовой поддержки. Только 9 из 43 таких регионов получают деньги на укрепление зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты.

Единственная мера противодействия сейсмической опасности, которая на данный момент реализуется в стране, это федеральные субсидии на сейсмоусиление зданий в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Только 27 регионов могут получить эти средства, при этом в зонах сейсмической опасности находятся 70 субъектов, из которых 43 признаны наиболее опасными.

«Даже те регионы, для которых предусмотрено финансирование, не в полном объеме участвуют в программе. Согласно результатам проверки, заявки на участие в мероприятиях ежегодно подают порядка 18 регионов, при этом отбор проходят не более девяти», — отметили в пресс-службе органа. Счетная палата призывает дать всем регионам равные возможности для участия в программе.

В феврале сейсмолог Петр Шебалин назвал самые сейсмоопасные регионы России. В список попали Курилы, Камчатка и Прибайкалье.