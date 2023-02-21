Названы наиболее сейсмоопасные регионы России

Сейсмолог Шебалин назвал Курилы, Камчатку и Прибайкалье наиболее сейсмоопасными регионами

Набольшая вероятность землетрясений в ближайшем будущем существует в тех регионах России, где они чаще всего происходят, но это не значит, что они обязательно произойдут, рассказал геофизик, директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал наиболее сейсмически опасные территории страны.

Курилы, Камчатка, Прибайкалье — наиболее сейсмически опасные регионы. Там землетрясения происходят чаще, поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем, если землетрясения произойдут, то где-нибудь там. На Кавказе еще может быть Петр Шебалин сейсмолог

Землетрясения, зафиксированные недавно на Камчатке, он назвал несильными для этого региона. «В 1952 году на Камчатке, на севере Курил было землетрясение с магнитудой 9. Оно вызвало цунами, был разрушен город Северо-Курильск», — пояснил Шебалин.

Предсказать даты землетрясений сейчас не представляется возможным, так как до сих пор не существует методов краткосрочного прогноза, отметил специалист. «Сейчас можно предсказать более-менее точно место землетрясения точностью до десятков лет. Даже до единиц — это уже очень сложно, и прогнозы будут неточными по пространству», — уточнил он.

15 февраля на Камчатке за день произошли три землетрясения магнитудой от 4,7 до 5,8 баллов. Эпицентры находились неподалеку от поселка Усть-Камчатск. В отдельных его районах подземные толчки ощущались силой до трех магнитуд.

Землетрясения разной мощности по всему миру от Европы до Новой Зеландии происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 41 тысячи человек.

