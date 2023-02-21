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07:30, 21 февраля 2023Среда обитания

Названы наиболее сейсмоопасные регионы России

Сейсмолог Шебалин назвал Курилы, Камчатку и Прибайкалье наиболее сейсмоопасными регионами
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Unsplash

Набольшая вероятность землетрясений в ближайшем будущем существует в тех регионах России, где они чаще всего происходят, но это не значит, что они обязательно произойдут, рассказал геофизик, директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал наиболее сейсмически опасные территории страны.

Курилы, Камчатка, Прибайкалье — наиболее сейсмически опасные регионы. Там землетрясения происходят чаще, поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем, если землетрясения произойдут, то где-нибудь там. На Кавказе еще может быть

Петр Шебалинсейсмолог

Землетрясения, зафиксированные недавно на Камчатке, он назвал несильными для этого региона. «В 1952 году на Камчатке, на севере Курил было землетрясение с магнитудой 9. Оно вызвало цунами, был разрушен город Северо-Курильск», — пояснил Шебалин.

Предсказать даты землетрясений сейчас не представляется возможным, так как до сих пор не существует методов краткосрочного прогноза, отметил специалист. «Сейчас можно предсказать более-менее точно место землетрясения точностью до десятков лет. Даже до единиц — это уже очень сложно, и прогнозы будут неточными по пространству», — уточнил он.

15 февраля на Камчатке за день произошли три землетрясения магнитудой от 4,7 до 5,8 баллов. Эпицентры находились неподалеку от поселка Усть-Камчатск. В отдельных его районах подземные толчки ощущались силой до трех магнитуд.

Землетрясения разной мощности по всему миру от Европы до Новой Зеландии происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 41 тысячи человек.

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Екатерина Смирная
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