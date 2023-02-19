Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу человек

AFAD: число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 41 020 человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

На данный момент число погибших в результате катаклизма достигло 41 020 человек.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

