69-летняя модель показала лицо без фильтров и вызвала споры в сети

69-летняя модель Кристи Бринкли показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети

Американская актриса и модель Кристи Бринкли показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

69-летняя знаменитость разместила снимок, на котором запечатлела себя в куртке голубого цвета с массивными белыми пуговицами. Также она сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы сияющую помаду. Однако видно, что на самом фото отсутствуют инструменты ретуши.

Некоторые поклонники удивились внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Иногда нужно принять тот факт, что ты стареешь», «Слишком много филлера и ботокса», «Пора бы успокоиться и перестать вкалывать себе столько филлеров», «Что с тобой случилось? Ты уже не та красотка, которую я помню», «Кто-то совершенно забыл про шею, когда занимался своим лицом», — высказывались они.

В то же время были те фанаты, которые встали на защиту своего кумира. «Что не так с людьми? Все эти мерзкие замечания держите при себе», «Одна из самых красивых женщин на планете», «Ты прекрасно выглядишь! Спасибо, что ты не используешь фильтры и показываешь себя настоящую», «Морщины — это нормально», «Ты такая прекрасная без фильтров», — писали они.

В марте Кристи Бринкли продемонстрировала седые волосы на камеру и была обругана в сети. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует на фоне моря в джинсах, шерстяном пальто коричневого цвета и сапогах. Также манекенщица продемонстрировала подписчикам крупным планом неокрашенные корни волос.