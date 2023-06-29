Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 29 июня 2023Мир

Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине

Министры обороны США и Германии Остин и Писториус обсудили Украину и усиление НАТО
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин встретился со своим коллегой из Германии Борисом Писториусом. Отмечается, что главы Минобороны обсудили конфликт на Украине, оказание дальнейшей военной помощи Киеву, а также усиление восточного блока НАТО, сообщает РИА Новости.

«Два лидера обсудили вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины», — сказано в сообщении американского военного ведомства.

В Пентагоне добавили, что одной из тем разговора министров стала поддержка Берлином укрепления восточного блока НАТО, в рамках которой они обсудили возможность размещения военных альянса на территории Германии.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные уничтожили группу элитных сил спецопераций ВСУ
    Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
    Активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein
    Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась фото в бикини и порадовала фанатов
    Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине
    Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
    Российских режиссеров пригласили в Киноакадемию США
    Российские астрономы обнаружили новые активные галактические ядра
    Путин вспомнил о совете Сулейману Керимову «заняться родиной»
    Страны НАТО активизировали попытки убедить Турцию одобрить членство Швеции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.