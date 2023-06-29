Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине
Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин встретился со своим коллегой из Германии Борисом Писториусом. Отмечается, что главы Минобороны обсудили конфликт на Украине, оказание дальнейшей военной помощи Киеву, а также усиление восточного блока НАТО, сообщает РИА Новости.
«Два лидера обсудили вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины», — сказано в сообщении американского военного ведомства.
В Пентагоне добавили, что одной из тем разговора министров стала поддержка Берлином укрепления восточного блока НАТО, в рамках которой они обсудили возможность размещения военных альянса на территории Германии.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.