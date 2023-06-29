Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине

Министры обороны США и Германии Остин и Писториус обсудили Украину и усиление НАТО

Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин встретился со своим коллегой из Германии Борисом Писториусом. Отмечается, что главы Минобороны обсудили конфликт на Украине, оказание дальнейшей военной помощи Киеву, а также усиление восточного блока НАТО, сообщает РИА Новости.

«Два лидера обсудили вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины», — сказано в сообщении американского военного ведомства.

В Пентагоне добавили, что одной из тем разговора министров стала поддержка Берлином укрепления восточного блока НАТО, в рамках которой они обсудили возможность размещения военных альянса на территории Германии.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.