СКР предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей

СКР предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку за обстрелы Донбасса и гибель жителей в 2014-2016 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В этот период Грицак был главой СБУ и руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате операций на территории Луганской и Донецкой народных республик погибли 190 человек, были ранены 380. Также более 400 объектов инфраструктуры оказались разрушены или повреждены. Принимаются меры к розыску и аресту Грицака.

Ранее сообщалось, что СКР заочно обвинил 95 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.

