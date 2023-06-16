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10:48, 16 июня 2023Силовые структуры

В России заочно обвинили воюющих на стороне Украины 95 наемников

СКР заочно обвинил 95 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил в наемничестве 95 иностранцев, которые воюют на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Заочное обвинение предъявлено гражданам более шести стран, в их числе США, Франция, Великобритания, Бельгия, Израиль и Латвия.

Ранее СКР предъявил заочное обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку.

26 мая первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке раскрыл число иностранных наемников на территории Украины. По его словам, в боевых действиях участвуют более двух тысяч человек из 71 страны.

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    Илона Палей
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