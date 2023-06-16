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10:40, 16 июня 2023Силовые структуры

СК России заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему ВСУ

СК России заочно предъявил обвинение экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку
Руслан Хомчак (справа)

Руслан Хомчак (справа). Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Следственный комитет (СК) России предъявил заочное обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку, из-за действий которого пострадали десятки мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством председателя СК Александра Бастрыкина, проходящего в Луганске, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Следователи также заочно предъявили обвинения руководившему в период с апреля по июль 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Крутову и первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам. Среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник украинского Генштаба Минобороны Виктор Муженко и другие военные.

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    Варвара Митина
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