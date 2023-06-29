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17:24, 29 июня 2023Экономика

Путин призвал делать российскую одежду пригодной для использования

Путин: в магазинах в России нет пустых полок вопреки надеждам других стран

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

На продукцию российских производителей «любо-дорого посмотреть», однако ее нужно также делать пригодной для того, чтобы «надеть и пользоваться», заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Его слова приводит ТАСС.

Президент призвал производителей больше думать о том, как сделать товары более удобными и функциональными, то есть уделять должное внимание промышленному дизайну.

Путин также отметил, что после ухода западных производителей в России нет пустых полок в магазинах, хотя, по его словам, некоторые государства на это надеялись. По его словам, крупные торговые сети и ведущие интернет-площадки стараются продвигать отечественные бренды, поэтому у российских компаний есть все возможности заполнить освободившиеся ниши.

Иностранные игроки долгое время вытесняли отечественную продукцию далеко не всегда за счет лучшего качества или низкой цены, подчеркнул ранее Путин в ходе выступления. Президент уверен, что они обеспечивали себе превосходство на российском рынке с помощью агрессивной рекламы и субсидий со стороны своих правительств. Субсидирование, объяснил глава государства, по некоторым направлениям было «просто сумасшедшее».

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    Софья Ермакова
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