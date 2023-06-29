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16:27, 29 июня 2023Экономика

Путин назвал причину превосходства западных товаров над российскими

Президент Путин объяснил преимущества западных товаров на рынке агрессивной рекламой

Фото: Sergei Savostyanov / Reuters

Зарубежные компании обеспечивали себе превосходство на российском рынке с помощью агрессивной рекламы и субсидий со стороны государства. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, иностранные производители долгое время вытесняли отечественную продукцию далеко не всегда за счет лучшего качества или низкой цены. Субсидирование, объяснил глава государства, по некоторым направлениям было «просто сумасшедшее».

При этом он обвинил Всемирную торговую организацию (ВТО) в том, что ее структуры не замечали этого или замечали, но ничего не делали. Причиной Путин назвал умение западных компаний обходить требования юридически корректным способом.

Президент призвал проводить целенаправленную политику продвижения российских брендов на всех уровнях, в том числе в СМИ, социальных сетях и новых медиа. Он подчеркнул, что программа продвижения собственных марок должна быть у каждого региона, и это направление совместной работы должно быть важным.

Ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов попросили поднять утилизационный сбор на автомобили ради борьбы с экспансией зарубежных марок, в первую очередь китайских. Российские власти компенсируют сумму сбора отечественным производителям, таким образом мера является одной из форм субсидий и позволяет улучшить их конкурентные позиции.

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    Платон Щукин
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